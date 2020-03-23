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Россия запретила продавать крупы за рубеж

Ограничение будет действовать до особых указаний рабочей группы Госсовета по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции на территории России.

Фото : Relax.by23 марта 2020, 22:12

Россия ввела временный запрет на экспорт круп, сообщает zakon.kz со ссылкой на ТАСС.

Ограничение будет действовать до особых указаний рабочей группы Госсовета по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции на территории России.

Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору с 20 марта 2020 года сроком на 10 дней вводит временный запрет на экспорт всех видов крупяных изделий до особых указаний рабочей группы Государственного совета Российской Федерации по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории РФ, - говорится в документе Россельхознадзора.

23 марта премьер-министр России Михаил Мишустин поручил к 25 марта подготовить предложения о целесообразности ограничения экспорта лекарств, продуктов и товаров первой необходимости, а также профильным министерствам представить предложения об ограничении экспорта по группам товаров.

17 марта первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов на совещании президента РФ Владимира Путина с членами правительства сообщил о том, что власти готовы ввести ограничения на экспорт из России продуктов первой необходимости, но пока такой необходимости нет.


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