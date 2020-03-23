Россия запретила продавать крупы за рубеж

Ограничение будет действовать до особых указаний рабочей группы Госсовета по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции на территории России.

Россия ввела временный запрет на экспорт круп, сообщает zakon.kz со ссылкой на ТАСС.

Ограничение будет действовать до особых указаний рабочей группы Госсовета по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции на территории России.

Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору с 20 марта 2020 года сроком на 10 дней вводит временный запрет на экспорт всех видов крупяных изделий до особых указаний рабочей группы Государственного совета Российской Федерации по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории РФ, - говорится в документе Россельхознадзора.

23 марта премьер-министр России Михаил Мишустин поручил к 25 марта подготовить предложения о целесообразности ограничения экспорта лекарств, продуктов и товаров первой необходимости, а также профильным министерствам представить предложения об ограничении экспорта по группам товаров.

17 марта первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов на совещании президента РФ Владимира Путина с членами правительства сообщил о том, что власти готовы ввести ограничения на экспорт из России продуктов первой необходимости, но пока такой необходимости нет.

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