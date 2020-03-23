В Темиртау арестован администратор супермаркета за нарушение режима ЧП
Его обвинили в нарушении мер по обеспечению безопасности.
Фото : kyiv.znaj.ua23 марта 2020, 22:28
Полицейские Старогородского отдела полиции УП города Темиртау составили административный протокол в отношении 51-летнего администратора одного из супермаркетов города, сообщает zakon.kz.
Администрацию обвинили в нарушении мер по обеспечению безопасности. Кассир находился на рабочем месте без одноразовых перчаток и маски. Отсутствовали разделяющие барьеры между входящими и выходящими посетителями. Отсутствовал дезинфекционный барьер при входе на объект.
Составлен протокол согласно статье 476 п. 6 КРК об АП.
23 марта текущего года Административным судом города Темиртау администратору назначено 10 суток административного ареста, - говорится в сообщении пресс-службы ДП Карагандинской области.
Вся важная информация о коронавирусе в Казахстане публикуется в telegram канале «zakon.kz». Подписывайтесь!
сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
5013154-ac140f87503ea6c9f2174fe148d278db
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...