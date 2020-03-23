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В Темиртау арестован администратор супермаркета за нарушение режима ЧП

Его обвинили в нарушении мер по обеспечению безопасности.

Фото : kyiv.znaj.ua23 марта 2020, 22:28

Полицейские Старогородского отдела полиции УП города Темиртау составили административный протокол в отношении 51-летнего администратора одного из супермаркетов города, сообщает zakon.kz.

Администрацию обвинили в нарушении мер по обеспечению безопасности. Кассир находился на рабочем месте без одноразовых перчаток и маски. Отсутствовали разделяющие барьеры между входящими и выходящими посетителями. Отсутствовал дезинфекционный барьер при входе на объект.

Составлен протокол согласно статье 476 п. 6 КРК об АП.

23 марта текущего года Административным судом города Темиртау администратору назначено 10 суток административного ареста, - говорится в сообщении пресс-службы ДП Карагандинской области.


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