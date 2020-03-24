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Трамп прокомментировал уровень смертности от коронавируса

На данный момент в США погибли 552 человек.

Фото : Pixabay24 марта 2020, 06:26

Президент США Дональд Трамп предсказал уровень смерти от коронавируса ниже одного процента, передает zakon.kz со ссылкой на "РИА Новости".

Теперь мы говорим о том, что это будет менее одного процента. Уровень смертности это существенный фактор. Я думаю, что мы существенно ниже одного процента сейчас, - заявил Трамп.

На 24 марта в США зарегистрированы 43 537 зараженных коронавирусом и 565 смертей.


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