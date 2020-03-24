В России хотят создать беспилотник-дезинфектор

Автомобиль можно будет внедрить уже в "ближайшие месяцы".

Беспилотный автомобиль для дезинфекции городского пространства могут создать в России, передает zakon.kz со ссылкой на "РИА Новости".

По сути - это обычный беспилотный автомобиль, оснащенный системой распыления. Машине предстоит двигаться по улице без людей и транспорта, равномерно обрабатывая антисептическим средством улицы, - заявил официальный представитель "Автонет" Ярослав Федосеев.

При одобрении проекта, авто можно будет внедрить уже в "ближайшие месяцы".

Федосеев напомнил, что похожая технология беспилотных автомобилей используется в Китае в провинции Хубэй для противодействия коронавирусу.

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