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Решение о переносе Олимпиады еще не принято

Игры запланированы на период с 24 июля по 9 августа.

Фото : Pixabay24 марта 2020, 09:46

Решение об изменении сроков проведения летней Олимпиады 2020 года не принято, передает zakon.kz со ссылкой на ТАСС.

Международный олимпийский комитет не сообщал нам о переносе сроков проведения Игр, такая информация не соответствует действительности. Детали проведения соревнований еще будут рассматриваться, - генеральный секретарь кабинета Есихида Суга.

Позже во вторник ожидается телефонный разговор премьер-министра Японии Синдзо Абэ и главы Международного олимпийского комитета (МОК) Томаса Баха, которые должны обсудить дальнейшую судьбу Игр с учетом ситуации с распространением коронавируса.

Согласно последним данным, в мире заразились свыше 330 тысяч человек, зафиксировано более 15 тысяч летальных исходов.


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