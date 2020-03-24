МОК рассматривает варианты переноса Олимпиады-2020

Из-за коронавируса.

Исполком Международного олимпийского комитета (МОК) провел заседание, на котором обсуждалась судьба Олимпийскиъ игр-2020. По его итогам стало известно, что через месяц МОК объявит, состоятся ли Игры в срок либо будут перенесены. Важно, что вариант с полной отменой Игр не рассматривается, передает zakon.kz.

В последние недели целый ряд спортивных функционеров, а также некоторые спортсмены сделали ряд обращений в адрес МОК, суть которых сводилась к тому, что пандемия коронавируса к лету вряд ли утихнет, а даже если это и случится, то атлеты не смогут нормально подготовиться к Олимпиаде.

В Национальных олимпийских комитетах (НОК) Австралии и Канады прямо заявили, что смогут отправить спортсменов на Олимпиаду в Токио только в том случае, если она состоится в 2021 году. Ряд звезд спорта, в частности, гречанка, олимпийская чемпионка Катерина Стефаниди обвинила спортивных чиновников в том, что они подвергают атлетов опасности, призывая готовиться к Олимпиаде в условиях пандемии коронавируса, а Член британской олимпийской сборной Катарина Мэри Джонсон-Томпсон заявила, что продолжать тренировки в нормальном режиме невозможно, потому что практически во всех странах введен карантин, закрыты спортивные объекты. За перенос Олимпиады выступили в международной федерации, курирующей "королеву спорта" легкую атлетику.

Стоит учитывать, что многие спортсмены в разных странах испытывают трудности с подготовкой из-за мер, принятых для сокращения распространения коронавируса. Я не думаю, что Олимпийские игры должны состояться любой ценой, и, конечно, не за счет безопасности спортсменов. Решение насчет проведения Игр может стать очевидным в ближайшее время, счет идет на дни и недели. Вопрос справедливой конкуренции также имеет важнейшее значение. Мы занимаемся этой ситуацией ежедневно и ежечасно, - сказал AFP президент World Athletics Себастьян Коэ.

Давление на МОК усиливается с каждым днем. Тем более, что почти половина олимпийских лицензий еще не разыграно и в ближайший месяц провести квалификационные соревнования пока не представляется возможным. Тем не менее, президент МОК Томас Бах просит всех подождать еще месяц, прежде чем делать какие-то выводы и принимать определенные решения.

По имеющейся на этот момент информации, принимать окончательные решения о дате проведения Олимпийских игр 2020 года в Токио все равно было бы преждевременной мерой. Как и вы, мы столкнулись с дилеммой: отмена Олимпийских игр разрушит олимпийскую мечту 11 тысяч спортсменов из всех 206 национальных олимпийских комитетов, из олимпийской команды беженцев МОК, паралимпийских спортсменов и всех людей, которые поддерживают вас — тренеров, врачей, чиновников, партнеров по тренировкам, друзей и семей. Отмена не решит никаких проблем и никому не поможет. Поэтому это не входит в нашу повестку дня. Думая о переносе, мы не смогли сегодня определить новую дату проведения Олимпийских игр из-за неопределенных событий: видимого улучшения в ряде стран благодаря принимаемым жестким мерам и ухудшения ситуации в других странах. В отличие от других спортивных событий, отложить Олимпийские игры – чрезвычайно сложная задача. Просто хотим привести вам несколько примеров: Ряд критических объектов, необходимых для Игр, потенциально может быть недоступен. Ситуации, когда миллионы ночей уже забронированы в отелях, чрезвычайно сложны, и необходимо будет адаптировать международный спортивный календарь по меньшей мере для 33 олимпийских видов спорта. Это лишь некоторые из многих гораздо больших проблем. Поэтому для дальнейшего изучения различных сценариев потребуется полное сотрудничество со стороны Оргкомитета Токио-2020 и властей Японии, а также всех международных федераций и национальных олимпийских комитетов, а также всех заинтересованных сторон, - отметил в официльном обращении к спортсменам и спортивным функционерам Томас Бах.

Тем не менее, глава МОК подчеркнул, что в организации начали продумывать различные сценарии для переноса Олимпиады. По слухам, разрабатывается вариант переноса Игр на 3 даты: ноябрь 2020 года, лето 2021 года, лето 2022 года.

Исполнительный комитет МОК сегодня предпринял следующий шаг в планировании наших сценариев. Мы начали подробные обсуждения со всеми заинтересованными сторонами, чтобы оценить ситуацию со здравоохранением во всем мире и ее влияние на Олимпийские игры, включая их возможную отсрочку. Мы очень усердно работаем и уверены, что завершим обсуждения в течение ближайших четырех недель. Я знаю, что эта беспрецедентная ситуация оставляет многие ваши вопросы открытыми. Я также знаю, что этот рациональный подход может не соответствовать эмоциям, которые многие из вас должны испытать, - сообщил Бах спортсменам и функционерам.

Япония, как страна-хозяйка Игр, также понимает, что возможно придется принимать столь нелегкое решение о переносе.

"Если бы меня спросили, можем ли мы провести Олимпиаду в данный момент, я бы сказал, что мир не в таком состоянии. Хотя МОК примет окончательное решение (по этому вопросу), мы придерживаемся той же точки зрения, что отмена невозможна. Это соответствует моей стратегии проведения Игр в полном формате. Если это становится затруднительным, мы должны в первую очередь думать о спортсменах, и не исключено, что придется принять решение о переносе", - цитирует издание Kyodo премьер-министра Страны восходящего солнца Синдзо Абе.

26 марта в префектуре Фукусима, пострадавшей в 2011 от цунами, должна начаться эстафета Олимпийского огня. Состоится ли она, пока не известно - греческий этап эстафеты был отменен, после того как местные жители проигнорировали требования властей и массово пришли посмотреть на нее. Власти побоялись, что если среди пришедших был бы хотя бы один зараженный коронавирусом, вся толпа могла бы заразиться.

Изначально Олимпийские игры запланированы на срок с 24 июля по 9 августа 2020 года, а Паралимпийские игры на срок с 25 августа по 6 сентября 2020 года.

Добавим, что все другие спортивные соревнования по всему миру отменены либо перенесены на более поздний срок, включая финалы Лиги чемпионов, Лиги Европы УЕФА и Чемпионат Европы по футболу.

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