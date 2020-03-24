Полицейские проверяют объездные пути в Нур-Султан

Они проводят рейд совместно с волонтерами.

С 22 марта введено полное ограничение на въезд и выезд из Нур-Султана, однако, регистрируются факты, когда водители, игнонируя данное требование, пытаются попасть в столицу через объездные пути и полевые дороги, передает zakon.kz.

Как сообщает ДП Акмолинской области, для пресечения подобных нарушений, полицейские производят передислокацию сил и средств, задействованных на постах, выделены дополнительные экипажи, контролирующие пути проезда в столицу не по основным транспортным магистралям.

В настоящий момент изучаются топографические спутниковые карты, по которым возможно контролировать пути проезда, а для наблюдения за территорией используются квадрокоптеры.

По указанию руководства Департамента полиции, для оперативного реагирования на факты незаконного пересечения карантинной зоны, используется специальная техника: служебные автомашины, с высокой проходимостью, а в местах, где еще лежит снежный покров – снегоходы.

К слову, большую помощь полицейским оказывают владельцы снегоходов, из числа жителей ближайших населенных пунктов, которые в качестве волонтеров, также патрулируют пристоличную территорию, прилегающую к блок-постам.

Напомним, по поручению Министра внутренних дел, на автодорогах Акмолинской области в радиусе 30 километров от г. Нур-Султан, во всех направлениях выставлены 15 блок-постов, на которых круглосуточно несут службу более 100 сотрудников полиции.

Такие временные меры необходимы для того, чтобы обеспечить безопасность граждан и остановить распространение пандемии в другие города и населенные пункты.

Полицейские просят граждан не игнорировать установленные требования чрезвычайного положения и режима карантина в столице и не препятствовать законным требованиям правоохранительных органов.

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