Коронавирус сбавил обороты в Китае - данные о болезни на 24 марта
США вошли в топ-3 стран по количеству зараженных коронавирусом.
Фото : Pixabay24 марта 2020, 11:45
На утро 24 марта в мире зафиксировано 381 761 зараженных коронавирусом, передает zakon.kz.
Всего смертей от болезни 16 558. Количество выздоровевших составило 102 429 человек.
У США за двое суток выявили свыше 11 тыс. новых зараженных. Всего в стране зарегистрировано 46 145 заболевших коронавирусом. Таким образом, США стали третьей страной по количеству зараженных коронавирусом.
На втором месте Италия - 63 927. Всего смертей в этой стране - 6 077.
В Китае за сутки количество зараженных увеличилось лишь на 78 человек. Общее количество заболевших - 81 171.
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