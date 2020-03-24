Коронавирус сбавил обороты в Китае - данные о болезни на 24 марта

США вошли в топ-3 стран по количеству зараженных коронавирусом.

На утро 24 марта в мире зафиксировано 381 761 зараженных коронавирусом, передает zakon.kz.

Всего смертей от болезни 16 558. Количество выздоровевших составило 102 429 человек.

У США за двое суток выявили свыше 11 тыс. новых зараженных. Всего в стране зарегистрировано 46 145 заболевших коронавирусом. Таким образом, США стали третьей страной по количеству зараженных коронавирусом.

На втором месте Италия - 63 927. Всего смертей в этой стране - 6 077.

В Китае за сутки количество зараженных увеличилось лишь на 78 человек. Общее количество заболевших - 81 171.

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