Как коронавирус обострил нехватку распределительных центров в Казахстане

По мнению Союза торговых сетей, в Казахстане нужно создать логистические парки.

После объявления 15 марта 2020 президентом Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаевым чрезвычайного положения на всей территории Республики Казахстан в связи с объявлением Всемирной организацией здравоохранения нового коронавируса Covid-19 пандемией вопрос обеспечения населения продовольствием по стабильным ценам стал одним из основных, сообщает zakon.kz.

По данным Forbes.kz, ежедневно между складами компании Magnum и поставщиков сети в разных городах Казахстана перевозится более двух тысяч тонн груза; это порядка 200-300 грузовых машин, и значительно превосходит объемы прошлого года.

Увеличение транспортировок позволяет оперативно выкладывать на полки туалетную бумагу, макароны, муку, растительное масло и многие другие товары, которые массово скупают казахстанцы, напуганные коронавирусом. Но такая ситуация не у всех предприятий розничной торговли. Чрезвычайное положение наглядно показало: в Казахстане нет ни одной организованной розничной торговой сети, которая бы обеспечивала потребности населения одновременно по всей территории страны. Изменить ситуацию, по мнению Союза торговых сетей, можно, если создать в Казахстане логистические парки.

В условиях массовых эпидемий – возможность дотянуться до каждого человека становится важнейшей задачей, которую сложно решить без инвестиций в логистическую сферу. Сейчас во время ЧП видно, насколько важной в таких ситуациях становится прозрачная и управляемая розница. По большому счету – сейчас мы на первой линии фронта с коронавирусом, а снабжение всегда было основой успешных операций. Более того, логистика как наука и зародилась именно из военного дела. Задачи продовольственной безопасности, стабильности цен и рынка – ключевая социальная функция, которая может быть выполнена эффективно только ретейлом. А для этого ему нужна грамотная инфраструктура – для решения как срочных задач, так и стратегических государственных, - говорит Азамат Османов, председатель "Союза торговых сетей".

В Казахстане пока не развиты собственные логистические цепочки. Через распределительные центры ретейлеров западных стран проходит более 95 % объема продукции (против не более 20 % в РК), что позволяет эффективно и в режиме онлайн управлять запасами и наличием товаров, частотой пополнения магазинов и стоимостью логистики. Коэффициент обеспечения населения складскими помещениями в РК — менее 250 кв. м на 1000 жителей, тогда как в Европе этот показатель — 420 кв. м. 75% качественных складов класса А находятся в Алматы.

"Формально, например, в Алматы складских помещений хватает", - говорит Азамат Османов. "Но нужно говорить не просто о помещениях. Важнейшую роль играет формат и стратегия размещения этих объектов. Скажем, соседство дистрибьютора стиральных машин с бизнесом по розничной торговле продуктами питания не даст такого значительного эффекта, как объединение нескольких ретейлеров, трейдеров овощей и фруктов и FMCG-игроков под одной крышей. Это позволит избавиться от нескольких посреднических этапов доставки, совместно доставлять товары до магазинов, снизить потери, получить эффект в снижении операционных складских затрат за счет масштаба. Объединение потребителей складских услуг в логистические парки, подбор этих резидентов дает эффект синергии — это современная шеринговая философия, которая в результате позволяет минимизировать затраты на логистику для всей цепи. Потребитель получает доступ к качественным товарам с низкой ценой по всей территории страны. У государства появляется партнер, который в состоянии решить вопросы продовольственной безопасности, стабилизации цен на социально значимые продовольственные товары".

По подсчетам Союза торговых сетей, на весь Казахстан нужно порядка пяти таких парков. Современные логистические парки для ретейла (РРЦ — розничные распределительные центры) с температурными, производственными зонами для сортировки фруктов и овощей, камерами заморозки уже есть в городах Нур-Султан и Шымкент. Есть потребность в строительстве подобных РРЦ в городах Алматы, Актобе, Семей — общей площадью порядка 100-120 тыс.кв.м. Но главное, по мнению экспертов, — есть возможность объединить эти РРЦ под зонтиком профессионального логистического оператора, оказывающего складские и транспортные услуги, как сервис (3PL — third party logistics), который позволит торговым сетям решить вопрос эффективной цепочки поставок продукции и сфокусировать свои действия на открытие новых магазинов по территории Казахстана.

Уровень зрелости таких систем в Казахстане пока отстает от российских и западных аналогов, и создание распределительных парков ускорит становление профессиональных операторов. Это же позволит сократить логистические издержки на 15-25 %. Сейчас большая часть фруктов и овощей из-за низкой арендной ставки перевозится через склады типов C и D. При этом потери, связанные с разрывами температурной цепочки, никто не учитывает — ведь они возникают уже в местах конечного потребления, в магазинах и на рынках. Потери могут доходить до 30 %, и за них, в конечном итоге, платит потребитель.

В условиях кризиса из-за коронавируса становится понятно, какие важные функции может выполнять ретейл.

В условиях пандемии COVID-19 крупнейшие западные ретейлеры, такие как Walmart, Kroger, Tesco и прочие берут на себя важнейшие социальные функции. Это гарантия наличия значимых товаров (как за счет закупки у поставщиков, так и мер по ограничению покупок на одно лицо, контроль уровня цен, поддержка социально незащищенных слоев населения. При помощи заказов онлайн идет бесконтактная доставка, через эту же систему люди обеспечиваются лекарствами, противовирусными масками. Соблюдение договорных обязательств с поставщиками и оперативное переключение на внутренних производителей в условиях ограничений импорта и валютных рисков позволяют удовлетворить повышенный спрос. Ретейлеры могут обеспечить соблюдение санитарных норм — помещения чистятся и дезинфицируются, устанавливаются санитайзеры и так далее, — отмечает Азамат Османов.

Один из барьеров роста ретейла в Казахстане — сложная география и неравномерная плотность населения. Плюс надо учитывать невысокое потребление относительно развитых рынков. Это делает практически невозможным создание инфраструктурных объектов в Казахстане силами частных компаний. Срок окупаемости подобных проектов — 20 и более лет.

Важная задача при развитии логистики ретейла – ее встраивание в единую логистическую сеть РК. Начиная от полей и производств, агро-консалтинга и повышения урожайности, создания овощехранилищ до полок магазинов и рынков.

В мире и России, в том числе, частично при поддержке государства создаются или модернизируются цивилизованные рынки: крытые павильоны, небольшие производственные боксы, парковки для большегрузных машин с розетками для подключения рефрижераторных установок, пандусов для перегрузки, небольшие температурные складские боксы и прочее. Например, в Париже есть огромный оптово-распределительный рынок Rungis, которым управляет компания с участием государства, и где продукцию закупают частные компании (отели, рестораны и пр.). В России есть пример Фуд-Сити (на Калужском шоссе, г.Москва) и рынка в Казани, который был реконструирован при поддержке Министерства сельского хозяйства и успешно осуществляет деятельность. Отличие российских примеров в том, что физические лица имеют доступ на рынок. Для Казахстана, ввиду объемов и структуры спроса, оптимальное решение - комбинация европейского опыта и классического цивилизованного рынка для конечных потребителей. Ретейл по части продукции будет также участвовать в цепочке поставок между крупными рынками и своими распределительными складами, - говорит Азамат Османов.

На данный момент "Союз торговых сетей ведет переговоры с Министерством торговли и интеграции Республики Казахстан по этому вопросу и уверен, что Правительство включит в комплекс антикризисных мер проект по строительству сети розничных распределительных центров, который придаст необходимый импульс развитию цивилизованной торговли в Казахстане и обеспечит стабилизацию цен для населения страны в среднесрочной перспективе".

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