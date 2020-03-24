Предпринимателям остановили начисление платы за аренду коммунальной собственности

Приостановление действует на три месяца и распространяется на владельцев МСБ в Алматы.

В рамках исполнения поручений Президента РК Касым-Жомарта Токаева, данных на заседании Государственной комиссии по чрезвычайному положению, акиматом города Алматы принято решение о приостановлении начисления арендных платежей объектов коммунальной собственности, передает zakon.kz.

Так, с 20 марта арендаторам, заключившим договоры имущественного найма сроком на три месяца, будет приостановлено начисление по аренде.

При этом приостановление арендной платы предоставляется только субъектам малого и среднего бизнеса - арендаторам коммунальной собственности города Алматы, не имеющим возможности своевременно платить арендные платежи в связи с объявленным чрезвычайным положением и карантином в городе Алматы. Данные меры позволят субъектам предпринимательства сохранить рабочие места и стабильность оплаты труда.

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