Аким Нур-Султана обратился к жителям столицы

Аким Нур-Султана Алтай Кульгинов выступил с обращением к жителям столицы, передает zakon.kz.

Уважаемые жители столицы! Учитывая быстрые темпы распространения коронавируса во всем мире, руководством страны приняты строгие меры и у нас. В Нур-Султане объявлен карантин. Мы видим, что есть понимание: на улицах стало меньше транспорта и людей. Многие предприятия приостановили свою деятельность. Это, несомненно, поможет побороть вирус. Но все же есть категория людей, которые еще не осознали всю серьезность. Без участия каждого жителя желаемых результатов достичь будет сложно.

Первое. Мы посмотрели опыт других стран.

Исследования Всемирной Организации Здравоохранения показывают, что один заболевший в среднем заражает 2-3 человека. Если темпы заражения будут сохраняться в течение 5-6 дней, то один заболевший передает вирус уже 3,5 тысяч человек.

Исследования Всемирной Организации Здравоохранения показывают, что один заболевший в среднем заражает 2-3 человека. Если темпы заражения будут сохраняться в течение 5-6 дней, то один заболевший передает вирус уже 3,5 тысяч человек.

Европейские города один за другим закрывают свои границы. Как показывает время, для некоторых из них эти меры были приняты слишком поздно.

Опыт Китая показывает, что эффективный способ победить пандемию – это полная социальная самоизоляция. Китай ввел самые жесткие ограничения. Закрылись предприятия, перестал работать общественный транспорт. Они оставались дома месяцами. Для многих карантин стал проявлением гражданской ответственности. Только строгая дисциплина позволила им сдержать рост количества заболевших, помочь врачам и побороть вирус.

Второе. Жителей близлежащих поселков, проживающих вне карантинной территории, просим пока не выезжать в город. Ради безопасности вас и ваших близких. Вашим работодателям тоже говорим – чтобы работники оставались дома.

Следующее. Отличительная черта нашего народа – забота о старших. К сожалению, люди преклонного возраста больше подвержены риску заболеть, а наличие хронических болезней у них, могут усложнить состояние здоровья. Поэтому дорогие друзья, нам нужно беречь наших старших и со всей серьезностью относиться к их здоровью. Наших старших жителей – почетного возраста – убедительно прошу не выходить из дома. Берегите себя.

Четвертое. О дисциплине. Закрывать глаза на нарушения не будем. Нарушители понесут строгое наказание. Чрезвычайное положение - это особый период времени, который требует особого подхода к дисциплине. Любое нарушение будем пресекать на корню.

Глава государства озвучил конкретные меры по поддержке экономики, занятости и малообеспеченных граждан, а также МСБ. А бизнес, в свою очередь, также должен понимать и принимать меры по сохранению рабочих мест и не увольнять сотрудников.

По призыву Елбасы уже бизнесмены, меценаты оказывают помощь в борьбе с коронавирусом. Вместе с партией Nur Otan эту помощь мы уже распределяем особенно среди малообеспеченных граждан.

Если у вас будут вопросы по карантину, по борьбе с коронавирусом, вы можете обратиться в службу 109, где мы открыли дополнительный кол-центр. Дорогие жители столицы, снятие карантина и возвращение к прежней жизни зависит от дисциплины каждого из нас. Біз біргеміз, - сказал аким столицы Алтай Кульгинов.