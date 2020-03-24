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Режим "чрезвычайной ситуации" может снять аким Нур-Султана

Само снятие режима ЧС – это решение будет принято акимом. Я думаю, что с учетом ситуации по коронавирусу, оно будет продолжено до 15 апреля - Ильин.

Фото : пресс-служба акима Нур-Султана24 марта 2020, 13:15

Режим "чрезвычайной ситуации" может снять аким города . Но пока, оснований для таких изменений – нет. Об этом сегодня на брифинге в Комитете по чрезвычайным ситуация рассказал заместитель министра внутренних дел Юрий Ильин, сообщает корреспондент zakon.kz.

Само снятие режима ЧС – это решение будет принято акимом. Я думаю, что с учетом ситуации по коронавирусу, оно будет продолжено до 15 апреля. Поэтому возможно, до этих сроков и будет режим ЧС находиться в городе Нур-Султан, - сообщил Ильин.

Кроме того, в ходе пресс-конференции Ильин заверил, что на данный момент угроз подтопления населенных пунктов в Казахстане нет.

Напомним, режим ЧС был введен в столице в результате обильного снегопада в конце января этого года.

Татьяна Ковалева, Нур-Султан


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