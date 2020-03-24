Сервис по мониторингу за ситуацией по коронавирусу запущен в Казахстане

Этот сервис реализован по примеру других стран, борющихся с эпидемией коронавируса.

Сервисы для мониторинга ситуации по коронавирусу запустили Министерство цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности и АО "Национальные информационные технологии" совместно с Министерством здравоохранения РК, сообщает zakon.kz.

На портале электронного правительства РК граждане смогут ознакомиться с интерактивной картой, на которой размещена информация о местах регистрации граждан, которые имели контакт с зараженными и находятся на домашнем или стационарном карантине. На карте также можно увидеть актуальную информацию по подтвержденным случаям заражения коронавирусом, - говорится в сообщении, размещенном на сайте coronavirus2020.kz.

Этот сервис реализован по примеру других стран - Сингапур, Корея, Израиль, борющихся с эпидемией коронавируса, и направлен на повышение бдительности населения, усиление мер гигиены и соблюдение режима карантина. Для исключения возможного инфицирования и недопущения распространения инфекции министерство здравоохранения РК рекомендует гражданам ограничить передвижение по городу и оставаться дома в период карантина. #менүйдемін #үйдемін #ядома #дома.

Отметим, что все данные, размещенные на карте, подтягиваются из информационных систем Министерства здравоохранения Республики Казахстан в режиме реального времени. Дополнительно сообщаем, что в ближайшее время аналогичный сервис также будет доступен в мобильном приложении eGovMobile.

Помимо интерактивной карты, на портале eGov размещена база часто задаваемых вопросов и ответов по коронавирусу, - отмечено в сообщении.

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