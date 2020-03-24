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Азербайджан объявил о карантине

Он продлится до 20 апреля.

Фото : Pixabay24 марта 2020, 14:04

Власти Азербайджана ввели карантин с 00:00 24 марта, сообщает zakon.kz со ссылкой на ТАСС.

Соответствующее решение было принято в понедельник в ходе заседания правительства под председательством премьер-министра Али Асадова. Специальный карантинный режим будет действовать на всей территории страны до 00:00 20 апреля 2020 года

С 19 по 29 марта власти Азербайджана ограничили перемещение внутри страны из-за распространения этой инфекции.

12 марта в Азербайджане зарегистрировали первый случай смерти от коронавируса. Погибла гражданка страны, которая недавно побывала в Иране.

В настоящее время в Азербайджане зафиксировано 72 случая заражения коронавирусом, при этом один человек скончался, а еще 10 ― выздоровели.


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