В МВД рассказали о готовности к паводкам в Казахстане

Заместитель министра внутренних дел РК Юрий Ильин на брифинге в Комитете по чрезвычайным ситуациям рассказал про состояние с паводками, передает корреспондент zakon.kz.

Благоприятные погодные условия, которые сейчас складываются, в том числе, на территории Акмолинской, Карагандинской, СКО, что в дневное время температура минусовые, и в ночное время, в течение трех дней у нас ожидаются заморозки на территориях, которые я обозначил до 10-15 градусов мороза, это помогает и уменьшению влагозапасов и уменьшению водности. Группировка в целом в РК подразделений МВД готовы, сейчас мы обсудили, и начиная ближе к первым числам апреля, мы готовы выдвинуть дополнительные силы и средства, если потребуется в северные регионы из южных регионов. Это группировки из городов Шымкент, Кызылординской области и Жамбылской области для усиления сил и средств на территории Акмолинской, СКО, Костанайской областей.

В целом сейчас противопаводковые мероприятия, которые мы проводим совместно с подразделением комитета водного хозяйства, мы продолжаем уменьшение объемов в водохранилищах до минимальных значений, которые возможно беспрепятственно эксплуатировать эти водохранилища. Сейчас по Астанинскому водохранилищу у нас наполняемость составляет около 52%, снегозапасы, влагозапасы, которые последние данные Казгидромет нам предоставил, значительно уменьшаются. Благодаря тем погодным условиям, которые предшествовали этому. Сейчас работать будем, исходя из ситуации по притокам, и соответственно, будет определять объемы сброса с водохранилищ в дальнейшем, - заявил Ильин.