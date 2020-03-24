В МВД рассказали о готовности к паводкам в Казахстане
Совершено более 120 подрывов на водоемах и реках по ослаблению ледового покрова.
Заместитель министра внутренних дел РК Юрий Ильин на брифинге в Комитете по чрезвычайным ситуациям рассказал про состояние с паводками, передает корреспондент zakon.kz.
Сегодня мы провели заседание оперативного штаба по ситуации, которая складывается по паводку. По состоянию на 12 часов 24 марта подтопление населенных пунктов на территории РК не зафиксировано. За прошедшее время, в том числе, включая праздничные дни, у нас происходили только переливы через автомобильные дороги местного значения. В СКО два таких перелива, которые не представляют угрозу для населенных пунктов. В целом работы по проведению беспрепятственного пропуска паводковых вод продолжается. В целом по республике на сегодня у нас совершено более 120 подрывов на водоемах и реках по ослаблению ледового покрова для того, чтобы в случае повышения температуры, у нас беспрепятственно вода проходила по водным артериям.
Благоприятные погодные условия, которые сейчас складываются, в том числе, на территории Акмолинской, Карагандинской, СКО, что в дневное время температура минусовые, и в ночное время, в течение трех дней у нас ожидаются заморозки на территориях, которые я обозначил до 10-15 градусов мороза, это помогает и уменьшению влагозапасов и уменьшению водности. Группировка в целом в РК подразделений МВД готовы, сейчас мы обсудили, и начиная ближе к первым числам апреля, мы готовы выдвинуть дополнительные силы и средства, если потребуется в северные регионы из южных регионов. Это группировки из городов Шымкент, Кызылординской области и Жамбылской области для усиления сил и средств на территории Акмолинской, СКО, Костанайской областей.
В целом сейчас противопаводковые мероприятия, которые мы проводим совместно с подразделением комитета водного хозяйства, мы продолжаем уменьшение объемов в водохранилищах до минимальных значений, которые возможно беспрепятственно эксплуатировать эти водохранилища. Сейчас по Астанинскому водохранилищу у нас наполняемость составляет около 52%, снегозапасы, влагозапасы, которые последние данные Казгидромет нам предоставил, значительно уменьшаются. Благодаря тем погодным условиям, которые предшествовали этому. Сейчас работать будем, исходя из ситуации по притокам, и соответственно, будет определять объемы сброса с водохранилищ в дальнейшем, - заявил Ильин.
Также Ильин рассказал про предстоящие задачи по мониторингу ситуации.
На сегодняшний день до конца недели я думаю, что у нас более менее благоприятная обстановка будет. В конце недели мы планируем провести аэровизуальный облет территории Акмолинской области, это прилегающие территории к Астанинскому водохранилищу, а также взять на особый контроль ситуацию, которая у нас будет происходить на территории Акмолинской области – это Жабай и Колутон. Пока водные артерии в данном регионе у нас находятся подо льдом, активного снеготаяния нет, идет вымерзание снежного покрова, идет активное уменьшение влагозапасов. В целом, обстановка контролируема. Пока никаких серьезных для населенных пунктов нет. Силы и средства, с учетом проводимых мероприятий по карантину в городе Нур-Сутлан у нас дополнительно переброшено в Целиноградский, Аршалынский район Акмолинской области – это поселки Талапкер и Жибек Жолы. Там уже проводились работы – помощь местному исполнительному органу по откачке талой воды с прилегающих территорий. В самих домах у нас подтоплений нигде не было обнаружено, - сообщил он.
Ильин рассказал и про угрозу в 309 населенных пунктах.
То, что мы определяли для себя более 300 населенных пунктов, которые подвержены риску паводка, они у нас также остаются. Это не говорит о том, что все эти населенные пункты сто процентов подпадают под разливы воды и затоплений. В некоторых населенных пунктах, в частности на территории Акмолинской, СКО, Карагандинской – это возможны единичные случаи те, которые находятся вблизи русел рек и, возможно, при высоком расходе уровня воды, будет угроза или подтопление дворовых территорий, а также непосредственно, самих участков, где находятся данные дома. Группировка сил и средств, в общей сложности у министерства внутренних дел у нас создана численностью 9 тысяч человек и более 1500 единиц техники. Для переброски мы готовы сейчас более двух тысяч и около 200 единиц техники, в случае необходимости, перебрасывать из регионов, которые я назвал, - информировал Ильин.
Заместитель министра поведал и про оперативность групп при необходимости.
Пока на сегодняшний день никакой угрозы для населенных пунктов у нас нет, будем смотреть из складывающейся обстановки. Потому что идет активное таяние снега, с учетом того, что земля не промерзшая, идет активное впитывание. И выветривание, соответственно, уменьшение влагозапасов. Поэтому будем наблюдать, исходя из обстановки, соответственно, принимать решения. По маршу сил и средств мы планируем, что в случае необходимости, заблаговременно будем за два дня выводить группировки для того, чтобы они могли совершить марш и прибыть в места проведения аварийно-спасательных работ, - заключил он.
Татьяна Ковалева, Нур-Султан
Вся важная информация о коронавирусе в Казахстане публикуется в telegram канале «zakon.kz». Подписывайтесь!