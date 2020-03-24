Казахстан внес все страны, где есть коронавирус, в категории неблагополучных

Также анкеты будут раздавать пассажирам поездов, следующих между городами Казахстана.

Главный Государственный санитарный врач Казахстана Есмагамбетова подписала постановление, согласно которому все страны, где выявлены случаи заболевания коронавирусом, внесены в список неблагополучных. Теперь при проведении карантинных мероприятий нет стран, входящих во 2-ю и 3-ю категории, есть только категории 1а и 1б, передает zakon.kz.

В категорию 1а вошли:

Франция

Иран

Италия

Испания

Германия

Индия

Таиланд

Малайзия

ОАЭ

Шри-Ланка

Египет

Категория 1б - это все страны, где зарегистрированы случаи КВИ, кроме стран, входящих в перечни 1а.

Согласно тексту Постановления, акимам, руководителям управлений здравоохранения областей, городов Алматы, Нур-Султан, Шымкент обеспечить:

1) карантин на 14 суток с изоляцией в помещениях, определённых местными исполнительными органами, лиц, прибывших из стран категории 1а согласно приложению 1 к настоящему постановлению, с момента последнего посещения которых прошло менее 14 дней, за исключением правительственных делегаций, а также владельцев дипломатических паспортов, пилотов авиакомпаний и членов локомотивных бригад, лиц, связанных с перевозочной деятельностью на железнодорожном транспорте и водителей, осуществляющих международные автомобильные перевозки грузов;

2) изоляцию на 1 сутки в карантинном стационаре для проведения лабораторного обследования на COVID-19, в последующем изоляцию на дому (домашний карантин) в течение 13 суток лиц, прибывших из стран категории 1б согласно приложению 1 к настоящему постановлению, за исключением правительственных делегаций, а также владельцев дипломатических паспортов, пилотов авиакомпаний и членов локомотивных бригад, лиц, связанных с перевозочной деятельностью на железнодорожном транспорте и водителей, осуществляющих международные автомобильные перевозки грузов. В случае отсутствия условий для изоляции на дому рекомендуется изоляцией в помещениях, определённых местными исполнительными органами;

3) члены правительственных делегаций, а также владельцы дипломатических паспортов, пилоты авиакомпаний и члены локомотивных бригад, лица, связанные с перевозочной деятельностью на железнодорожном транспорте и водители, осуществляющие международные автомобильные перевозки грузов, прибывшие из стран категории 1а и 1б подлежат медицинскому наблюдению по месту проживания (пребывания) путем обзвона.

4) при выявлении пассажиров из стран категории 1а в рейсе, прибывшем из стран категорий 1б, противоэпидемические мероприятия проводятся следующим образом: пассажиры из стран категории 1а подлежат изоляции на 14 дней в помещениях, определённых местными исполнительными органами с однократным лабораторным тестированием на COVID-19 методом ПЦР. Пассажиры из стран категории 1б подлежат изоляции на 1 сутки в карантинном стационаре для проведения лабораторного обследования на COVID-19, в последующем изоляции на дому (домашний карантин) в течение 13 суток;

5) при посадке транзитного рейса в аэропорту остановки на территории Казахстана пассажиры из стран категории 1а подлежат изоляции на 14 дней в конечном пункте назначения, при этом указанные пассажиры не покидают борт самолета;

6) Главный государственный санитарный врач соответствующей территории вправе принимать решение о карантинизации пассажиров, прибывших из стран категорий 1б) с учетом складывающейся эпидемиологической ситуации в регионе и мире.

Также анкеты с вопросами о том, где пассажиры были за последнее время, будут раздавать пассажирам поездов, следующих между городами Казахстана, чтобы выявить возможно прибывших из заграницы.

Полный текст доступен здесь.

Добавим, что коронавирус зафиксировали более чем в 90 странах почти на всех континентах.

Вся важная информация о коронавирусе в Казахстане публикуется в telegram канале «zakon.kz». Подписывайтесь!