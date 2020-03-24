Бесплатные онлайн-курсы для жителей столицы проведет известный атлет
Онлайн-курсы на выносливость, скорость и мышечную силу.
В связи с объявлением карантина среди жителей столицы все большую популярность стали набирать онлайн-курсы по кулинарии, шитью, танцам и спорту, передает официальный сайт акимата Нур-Султана.
Онлайн-курсы на выносливость, скорость и мышечную силу посредством соцсетей проведет основатель школы Street Workout в Казахстане.
Многократный рекордсмен мира и РК по Street Workout Айтым Жакупов в рамках акции "Біз біргеміз" объявил о том, что проведет бесплатные спортивные онлайн-курсы для жителей столицы.
Призываю всех заниматься спортом. Передаю этот челлендж всем спортсменам нашей республики. Вместе мы сила. Біз біргеміз, - объявил Айтым Жакупов.
По словам спортсмена, спортивные онлайн-курсы будут проводиться на официальной странице атлета в соцсетях (@aitymzhakupov) еженедельно.
Стоит отметить, что в это непростое для страны время многие общественные деятели, известные представители культуры, спортсмены и блогеры, активно поддерживая граждан всего Казахстана, ведут онлайн-курсы, пишут слова поддержки, записывают песни и публикуют в социальных сетях посты.
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