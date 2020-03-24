Правительством рассмотрены меры по эффективной реализации поручений Президента страны

В кратчайшие сроки правительство внесет уточнения в прогноз социально-экономического развития страны на 2020-2024 годы и республиканского бюджета на 2020-2022 годы.

На совещании под председательством премьер-министра РК Аскара Мамина рассмотрены меры по исполнению поручений Главы государства Касым-Жомарта Токаева, которые были даны на расширенном заседании Государственной комиссии по обеспечению режима чрезвычайного положения при Президенте РК, сообщает zakon.kz со ссылкой на primeminister.kz.

С докладами выступили первый заместитель премьер-министра – министр финансов А. Смаилов, председатель Национального Банка Е. Досаев, председатель Агентства по регулированию и развитию финансового рынка М. Абылкасымова, министры национальной экономики Р. Даленов, здравоохранения – Е. Биртанов, труда и социальной защиты населения – Б. Нурымбетов и другие руководители государственных органов.

Участники совещания обсудили бюджетные параметры на 2020 год и принимаемые меры в сфере государственных закупок, включая формирование реестра отечественных товаропроизводителей и введение специального режима госзакупок, отмену необходимости внесения обеспечительного взноса или банковской гарантии.

Рассмотрены меры по стабилизации валютного рынка, налоговому стимулированию деловой активности, приостановлению выплат сумм основного долга и вознаграждения по кредитам, поддержке работодателей, в особенности МСБ, обеспечению продовольственной безопасности и стабильности цен, социальных выплат лицам, лишившимся доходов в связи с введением ЧП, предоставлению бесплатных продуктовых наборов для социально-уязвимых слоев населения, обеспечению занятости, а также снижению оплаты коммунальных услуг на период карантина. Особое внимание уделено вопросу обеспеченности тест-системами, аппаратами искусственной вентиляции легких, лекарственными препаратами и средствами индивидуальной защиты.

Премьер-министр отметил, что в кратчайшие сроки правительство внесет уточнения в прогноз социально-экономического развития страны на 2020-2024 годы и республиканского бюджета на 2020-2022 годы.

Глава правительства поручил принять конкретные меры по эффективной и оперативной реализации поручений главы государства.

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