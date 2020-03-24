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В Узбекистане приостановили воинский призыв

В стране зарегистрировано 46 зараженных коронавирусом.

Фото : Pixabay24 марта 2020, 15:40

В Узбекистане приостановлен призыв на срочную военную службу, передает zakon.kz со ссылкой на "РИА Новости".

Очередной призыв на срочную воинскую службу приостановлен из-за сложной эпидемиологической ситуации с коронавирусом, - сказал представитель Минобороны страны.

По его словам, это сделано для того, чтобы снизить риск заражения инфекцией при массовом скоплении людей на призывных пунктах.

Очередной призыв на военную службу сроком на один год в Узбекистане объявлен в марте-апреле. По данным минздрава Узбекистана, 15 марта у жительницы страны, вернувшейся из Франции, выявили первый в республике случай COVID-19. Утром в понедельник число зараженных увеличилось до 46.


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