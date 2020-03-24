Карагандинец представлялся русским и отказывался брать на работу казахов

На него завели уголовное дело.

Казахстанец нарочно разжигал межнациональный конфликт, представляясь русским и отказывая лицам казахской национальности в работе, передает zakon.kz.

В полицию обратился 31-летний житель Караганды по факту оскорбления его со стороны неизвестного лица, поступившего по сотовому телефону. В ходе расследования, сотрудниками полиции установлен и доставлен 29-летний карагандинец, казахской национальности, который представившись ложным неказахским именем, вступил в словесный конфликт с 31-летним жителем Караганды, звонившему якобы по вопросу трудоустройства, также являющимся лицом казахской национальности. В ходе допроса вышеуказанные лица от заявлений отказались, претензий друг к другу не имеют.

Совместно с сотрудниками прокуратуры проведена профилактическая работа, разъяснено законодательство РК. Тем не менее, по данному факту зарегистрировано уголовное дело по статье 174 УК РК, то есть «Возбуждение социальной, национальной, родовой, сословной или религиозной розни», с санкции которого предусмотрено лишение свободы до семи лет. В рамках расследования данного уголовного дела, действиям указанных лиц будет дана правовая оценка.

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