Какие преступления перестали совершать в Алматы из-за коронавируса

В основном, преступления имеют место быть бытового характера.

Алматы 6-й день находится на карантине, объявленном с целью нераспространения коронавируса в рамках режима ЧП. Как отмечают полицейские, в целом преступность в городе за эти дни снизилась на 52%. Какие преступления перестали регистрировать в Алматы, рассказала официальный представитель Департамента полиции Алматы Салтанат Азирбек, передает zakon.kz.

За минувшие сутки было зарегистрировано 45 преступлений, 36 из них были раскрыты дежурными по горячим следам,- сообщила Салтанат Азирбек.

Традиционно в Алматы 70% преступлений – это кражи чужого имущества, но в связи со вводом карантина и закрытием границ мегаполиса отмечается интересная динамика.

Количество краж чужого имущества снизилось в эти дни на 58%, преступлений, совершенных на улицах, в общественных местах, на 22%, квартирные кражи не имеют место быть, потому что все домочадцы сейчас находятся по месту жительства, и как говорится, орудовать злоумышленникам невозможно, - пояснила она.

Но, несмотря на весь позитив, полностью преступность пока не исчезла.

"В основном, преступления имеют место быть бытового характера. Но тяжких и особых преступлений не допущено", - заключила Азирбек.

Альберт Ахметов

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