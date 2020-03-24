Как карантин повлиял на количество автотранспорта в Алматы

В Казахстане с 16 марта действует режим чрезвычайного положения, введенный с целью недопустить дальнейшее распространение коронавируса в стране, дополнительно в Алматы и столице Казахстана введен режим карантина, въезд и выезд в эти города закрыт, кроме ограниченной категории транспортных средств и граждан.

Официальный представитель Департамента полиции Алматы поделилась данными о количестве автомобилей в Алматы после введения карантина и ограничений на въезд и выезд из города, а также объяснила необходимость дополнительных ограждений на границах мегаполиса, передает zakon.kz.

По данным, поступающим с блок-постов, за минувшие сутки в Алматы заехало 1600 транспортных средств, это все те лица, которым согласно перечню Регионального оперативного штаба, разрешено заезжать в город. Выехало свыше 1400 транспортных средств, согласно списку.

Количество автотранспортных средств в Алматы стало меньше почти в 4 раза, аварийность снизилась на 47%, - констатировала Салтанат Азирбек.

Несмотря на закрытие границ города, многие жители Алматинской области пытаются правдами и неправдами проникнуть в Алматы.

Несколько объездных троп мы сегодня объездили, стоят жители Алматинской области, так рвутся в город Алматы. Причем, аргументов веских нет ни у кого. Кому-то в гости, кому-то еще куда-нибудь погулять. При этом, очень коробит тот факт, что люи сами не осознают, что введенные меры карантина направлены на их же безопасность, сохранность жизни и здоровья, - сказала Салтанат Азирбек.

Есть «хитрые» таксисты, которые, несмотря на кордоны, провозят людей из города в область и обратно.

Знаете, до поры до времени. Рано или поздно эти «таксисты», на что бы они не надеялись, будут выявлены и привлечены к ответственности. Как требует Глава государства, будут приняты самые жесткие меры как к тем людям, которые перевозили, так и к тем, кто желал переехать, не имея на это оснований, - сказала Салтанат Азирбек.

На тропах и объездных дорогах полицейские и власти города поставили бетонные блоки, которые преграждают проезд транспортных средств и проход людей, желающих перейти границу зоны карантина. Также на данных тропах и дорогах дежурят бойцы Нацгвардии, в целом охраной правопорядка вместе с полицейскими занимаются 500 бойцов Нацгвардии – часть задействована в пешем патрулировании города, другая часть на охране границы города на объездных дорогах, а также бойцы Нацгвардии дежурят на оцеплении некоторых домов, которые являются очагами заражения.

Были факты несанкционированного пересечения границы карантинной зоны, 47 человек были привлечены к административной ответственности за нарушение правил режима ЧП. Решением суда 11 из них подвергнуты административному аресту, 36 были оштрафоваваны на как минимум 10 МРП, - пояснила Азирбек.

По данным Салтанат Азирбек, всего на 27 блок-постах несут службу около 1000 полицейских, около 400 военнослужащих Минобороны, на местах очагов заражения охраняют правопорядок около 100 сотрудников полиции и 50 бойцов Нацгвардии. Департамент полиции Алматы работает в тесном контакте с Департаментом полиции Алматинской области, который также выставил 82 блок-поста, задействовано 350 сотрудников.

Добавим, что в Казахстане с 16 марта действует режим чрезвычайного положения, введенный с целью недопустить дальнейшее распространение коронавируса в стране, дополнительно в Алматы и столице Казахстана введен режим карантина, въезд и выезд в эти города закрыт, кроме ограниченной категории транспортных средств и граждан. На данный момент в Казахстане, по официальной информации Министерства здравоохранения, зарегистрировано 68 заболевших коронавирусом.

Альберт Ахметов

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