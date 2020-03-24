Как будут отслеживать доставку продуктовых корзин нуждающимся

Будет вестись контроль за тем, чтобы одним и тем же людям не поступала двойная помощь.

Об участии казахстанских предпринимателей в акции по поддержке социально-уязвимых слоев населения, а также о том, почему помощь не может поступить дважды одному и тому же адресату, рассказали на брифинге в Алматы, сообщает zakon.kz.

Как отметил директор Палаты предпринимателей г. Алматы Нариман Абильшаиков, проведение акция "Birgemiz" было озвучено лидером нации Первым Президентом Республики Казахстан Нурсултаном Назарбаевым, и многие предприниматели Казахстана уже проявили интерес к участию в ней. Но, так как акция запущена совсем недавно, пока нет такого широкого круга участников, и поэтому нужно больше рассказывать о ней и освещать в СМИ. Ведь список тех, кто нуждается в помощи составляет около 20 000 человек.

Что же касается вопроса о том, как будет отслеживаться, чтобы одним и тем же людям не поступало двойная помощь как от предпринимателей, так и от города, то по словам заместителя акима Алматы Сапарбека Туякбаева, все это будет тщательно контролироваться.

У нас есть две корзины для многодетных и одиноко живущих. Это пакет из 8 наименований продуктов и 16 наименований продуктов. И эта помощь будет оказываться пофамильно. У нас есть список адресов и по этим адресам прорабатываются вопросы логистики. И плюс у нас будет полностью вестись мониторинг кому доставили, и сколько людей попали с учетом охвата и так далее. Поэтому, это все исключено, – сообщил заместитель акима.

Также заместитель акима обратился к предпринимателям, которые обращаются из различных регионов страны и интересуются, как им доставить помощь нуждающимся. Особенно это важно для производителей продуктов питания.

Теперь у нас будет единый логистический центр, организованный совместно Казпочтой куда можно поставлять продукты, а мы будем поставлять их по адресам уже в упакованном виде через специально подготовленных людей в рамках режима карантина. Поэтому всех призываю подключаться к этой работе, – дополнил Сапарбек Туякбаев.

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