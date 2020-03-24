В Алматы закрыли объездных 30 троп по периметру карантина

Большая часть из них была дислоцирована в Алатауском районе.

30 объездных троп закрыла по периметру карантинной зоны полиция Алматы, сообщает zakon.kz.

Силами оперативных служб и патрульной полиции Алматы был проведен анализ приграничных с Алматинской областью участков. Были установлены объездные пути для въезда/выезда из города.

Так, в ходе проведенных обследований выявлены и заблокированы, путем установления бетонных блоков, а также выставления нарядов из числа военнослужащих Национальной гвардии, 30 объездных путей. Большая часть из них дислоцирована в Алатауском районе – 15, в Жетысуском – 7, в Медеуском - 1, в Наурызбайском - 4 и в Турксибском районе – 3. К сожалению, практика свидетельствует, что есть несознательная категория граждан, которая вопреки установленному запрету, ищет незаконные пути проникновения в карантинную зону. И, судя по всему, они не понимают, что эти меры, прежде всего, направлены безопасность их жизни и здоровья. Специализированным межрайонным административным судом по ст. 476 КРКобАП – нарушение правил режима ЧП рассмотрено 47 административных материалов, по результатам чего административному аресту подвергнуто 11 человек, штраф наложен в отношении 36 лиц, - информировал начальник Департамента полиции города Алматы полковник полиции Канат Таймерденов.

"Всего за сутки в город заехало 1 тысяча 473 единиц автотранспорта, из них легкового 484, грузового – 985, в которых находилось 1 тысяча 443 человек. Из города выехало за сутки 1 тысяча 653 единиц автотранспорта, из них легкового 544, грузового – 1 тысяча 104, в которых находилось 1 тысяча 050 человек", - говорится в сообщении пресс-службы департамента полиции города Алматы.

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