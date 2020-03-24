Бахыт Султанов обратился к товаропроизводителям и всем казахстанцам

Он отметил, что коронавирус нанес сокрушительный удар по мировой экономике, но он же и открывает "окно возможностей" для производителей.

Министр торговли и интеграции Бахыт Султанов (Bakhyt Sultanov) обратился к производителям продтоваров и всем казахстанцам, призвав их вместе противостоять пандемии COVID-19. Об этом он написал соответствующий пост на своей странице в facebook, сообщает zakon.kz.

Вера в стабильность дорогого стоит. Потому что в такие периоды мы все нуждаемся в чувстве уверенности в том, что государство гарантированно выполнит свои обязательства и заявления по насыщению рынка продовольствием. Наши врачи, которые сейчас сутками на работе, да и любой гражданин, должны иметь возможность зайти в магазины и купить домой любые продукты по приемлемым ценам. Главенствующей задачей Правительства является насытить внутренний рынок продовольствием. Сейчас особенно важно не допустить перебоев со снабжением населения всеми необходимыми товарами. В наших магазинах всегда должны быть товары первостепенной важности – хлеб, молоко, крупы, мясо – все то, что составляет основу стола казахстанцев. И все другие, необходимые для жизни, – написал Бахыт Султанов.

Он отметил, что 22 марта на период действия чрезвычайного положения в Республике Казахстан был введен запрет на вывоз с территории Казахстана нескольких видов социально-значимых товаров: гречка, мука пшеничная или пшенично-ржаная, сахар, картофель, морковь, репа, свекла, лук, капуста, семена подсолнечника и подсолнечное масло. И для нас крайне важно сегодня обеспечить бесперебойные поставки на внутренний рынок.

Как сказал глава государства, любые попытки спекулировать будут жестко пресекаться. Государство определит объективно необходимый перечень, по которым введет госрегулирование цен на некоторые социально-значимые товары. Вместе с этим будут приняты меры по удешевлению стоимости производства продовольствия: президент дал поручение по временному снижению НДС на сельхозпродукцию и продукты питания, обнулению таможенных пошлин по критически важному импорту. Мы должны быть благодарны казахстанским производителям за безостановочную работу в этот период.

Я еще раз хочу обратиться ко всем. Власти страны сделают все, чтобы во всех городах и населенных пунктах не было перебоев с важнейшими для жизнеобеспечения товарами. Но одним административным ресурсом этого не добиться. В связи с чем, уважаемые производители, прошу вас сохранить свою гражданскую солидарность и помочь обеспечить внутренний спрос основными социально значимыми продовольственными товарами. Наши торговые караваны должны быть направлены, прежде всего, в казахстанские магазины, – отметил министр.

Вместе с тем, по его словам, выход на экспорт продукции казахстанского производства - это было и остается не менее важной задачей государства. И даже в этих условиях государство обеспечивает открытость границ для грузовых перевозок и сохранение экспортных поставок. Кроме того, идет сбор заявок на возмещение затрат для продвижения отечественных обработанных товаров.

Коронавирус нанес сокрушительный удар по мировой экономике. Но он же и открывает "окно возможностей" для производителей: перераспределяет сферы влияния на экспортных рынках. И мы, надеюсь, сумеем им воспользоваться. Я уверен, что Казахстан в скором времени сможет преодолеть все сложности, и призываю вас, уважаемые производители, и всех наших граждан сплотиться, чтобы пережить это непростое время, – подытожил Бахыт Султанов.

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