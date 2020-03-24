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Назначен председатель правления Фонда "Birgemiz"

Им стал Руслан Сакеев.

Фото : Пресс-служба партии "Nur Otan"24 марта 2020, 18:30

Председателем правления Фонда "Birgemiz" назначен Руслан Сакеев, экс-заместитель председателя правления "Назарбаев Центр", сообщает zakon.kz.

Руслан Кенесарыулы Сакеев родился 19 марта 1978 года.

Образование, специальность (квалификация), лицензии:

· Два высших; Специальность "Юрист", "Финансист"

Трудовой стаж:

· Преподаватель по праву (1999-2003);

· Работа в Сенате Парламента РК, в Комитете по законодательным и правовым реформам (2003);

· Сотрудник Департамента внутренней политики Карагандинской области (2003-2007);

· Работа на руководящих должностях в Министерстве юстиции РК;

· Директор АО "КазСат" при Правительстве РК;

· Директор департамента закупок АО "Альянс банк";

· Руководитель группы проекта "Модернизация технического и профессионального образования" Министерства образования и науки РК;

· Советник акима Мангистауской области;

· Заместитель акима Мангистауской области (08.2017-2018)


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