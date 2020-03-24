Назначен председатель правления Фонда "Birgemiz"
Им стал Руслан Сакеев.
Председателем правления Фонда "Birgemiz" назначен Руслан Сакеев, экс-заместитель председателя правления "Назарбаев Центр", сообщает zakon.kz.
Руслан Кенесарыулы Сакеев родился 19 марта 1978 года.
Образование, специальность (квалификация), лицензии:
· Два высших; Специальность "Юрист", "Финансист"
Трудовой стаж:
· Преподаватель по праву (1999-2003);
· Работа в Сенате Парламента РК, в Комитете по законодательным и правовым реформам (2003);
· Сотрудник Департамента внутренней политики Карагандинской области (2003-2007);
· Работа на руководящих должностях в Министерстве юстиции РК;
· Директор АО "КазСат" при Правительстве РК;
· Директор департамента закупок АО "Альянс банк";
· Руководитель группы проекта "Модернизация технического и профессионального образования" Министерства образования и науки РК;
· Советник акима Мангистауской области;
· Заместитель акима Мангистауской области (08.2017-2018)
Вся важная информация о коронавирусе в Казахстане публикуется в telegram канале «zakon.kz». Подписывайтесь!