Беспрецедентные антикризисные меры будут приняты в Казахстане

Заботу от государства почувствуют все нуждающиеся.

Государство никого не оставит в беде в это трудное время, поддержку почувствуют все нуждающиеся. Об этом заявил на брифинге министр информации и общественного развития Республики Казахстан Даурен Абаев, сообщает zakon.kz.

Как отметил министр, вчера, 23 марта 2020 года, глава государства озвучил беспрецедентные антикризисные меры. Заботу от государства почувствуют все нуждающиеся. Главный месседж Президента – государство никого не оставит в беде в это непростое время. Сейчас подавляющее большинство вопросов от СМИ и граждан касаются именно реализация поручений Касым-Жомарта Токаева

Сегодня под председательством премьер-министра состоялось совещание правительства. Все министерства и акиматы областей формируют Дорожные карты по исполнению поставленных вчера задач. В этой связи, хотел бы попросить граждан дождаться, когда правительство обнародует конкретные механизмы. Все пункты выступления Президента будут выполнены. Все кому положены выплаты – их получат. Порядок получения будет доведен до каждого, – сообщил Даурен Абаев.

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