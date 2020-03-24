В Казахстане построят целый город новых жилых комплексов

Государство за 2020-й год построит больше чем, целый город Караганда - Абаев.

В этом году в Казахстане будет построено 15 млн кв.м. жилья. Это больше чем все жилые дома Караганды. Об этом сегодня на брифинге в Службе центральных коммуникаций рассказал министр информации и общественного развития Даурен Абаев, передает корреспондент zakon.kz.

В сфере строительства жилья планируется увеличение объемов, по сравнению с прошлым годом, будет сдано на 2 млн кв.м. жилья больше. Всего будет построено 15 млн кв.м. Для сравнения в Караганде весь жилищный фонд составляет 11,2 млн кв.м. то есть государство за 2020-й год построит больше, чем целый город Караганда, - сообщил он.

Сегодня в строительной отрасли занято порядка 700 тыс. казахстанцев. Планирует не только сохранить эти рабочие места, но и увеличить их на 15 000.

Дорожное строительство. Все запланированные крупные проекты по строительству дорог будут реализованы в полном объеме. Это 763 км автодороги Талдыкорган – Усть-Каменогорск, 645 км трассы Караганда – Балхаш – Капшагай, 415 км дороги – Калбатау – Май Капшагай, 266 Мерке – Бурыбайтал. На строительстве будет задействовано 200 тыс. человек. При реализации данных проектов будут использоваться только казахстанские дорожно-строительные материалы, - добавил министр

Татьяна Ковалева, Нур-Султан

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