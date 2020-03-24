На борьбу с кризисными явлениями из бюджета выделено 4,4 трлн тенге

Эти деньги предназначены для активизации деловой активности, укрепления бизнеса и создания новых рабочих мест.

Как в Казахстане будут бороться с последствиями кризиса для отечественной экономики рассказал на брифинге министр информации и общественного развития Республики Казахстан Даурен Абаев, сообщает zakon.kz.

Как сообщил министр, основной крен госполитики в новых условиях будет сделан на экономике. По его словам, 10 млрд долл. или 4,4 трлн тенге – это деньги, выделенные из бюджета на борьбу с кризисными явлениями, не считая налоговых льгот. И эти деньги выделяются без привлечения денег Нацфонда.

10 млрд долл. – это колоссальная сумма в расчете на душу населения. Мы намерено отказались от таких популистских мер, как единовременная выплата всему населению. Мы понимаем почему такая мера популярна в народе, но ее эффект краткосрочен. Это не системная мера. Задача, которую ставит Президент – это дать толчок деловой активности, укрепить бизнес, создать новые рабочие места. Любой кризис – это возможности, и наша цель, чтобы на прилавках магазинов и торговых точек кратно увеличилась доля казахстанской продукции. Это не только создание рабочих мест, но и независимая ценовая политика, снижение зависимости и от цен на нефть и другие полезные ископаемые, – сообщил министр.

Он добавил, что правительство уже озвучила конкретные цифры. Например, кредитование бизнеса будет расширенно до 1 трлн тенге. Конечная ставка составит 6%. Будет расширен перечень приоритетных товаров в программе "Экономика простых вещей". Для микро и малого бизнеса сумма кредита будет увеличена до 360 млн тенге. Будут предоставлены налоговые льготы, снизится число проверок.

Уже сейчас отобрано порядка 258, то есть бизнес сам подал инициативу на сумму 1 триллион тенге в целях импортозамещения. Это в принципе, создаст порядка 25 тысяч рабочих мест. Что это значит для нас? В чем суть экономики простых вещей? Это значит, что та продукция, которую мы потребляем каждодневно должна идти с биркой "Сделано в Казахстане". Еда, одежда, мебель, бытовая химия, мы все это можем производить сами. Но одного производства недостаточно. Товар должен быть конкурентоспособным, качественным и самое главное, доступным. И именно поэтому президент поручил ввести все эти льготы. Потребительское поведение слабо подчиняется административным указаниям. Поэтому сегодня перед нами стоит задача формировать доверие к продукции отечественного производства. Покупая казахстанское мы делаем вклад в свое будущее, – отметил Даурен Абаев.

Он дополнил, что конечно, огромную роль в политике самообеспечения играет сельское хозяйство. В сфере занято свыше 1 млн 200 тыс. человек. Первоочередной задачей в отрасли является проведение весенне-полевых работ в оптимальные сроки. Уже сейчас начата реализация 94 инвестпроектов общей суммой порядка 560 млрд тенге. По поручению президента дополнительно будут выделены 390 млрд тенге для снятия вопросов зависимости от импорта по важным продовольственным позициям.

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