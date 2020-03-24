Ветер снес крышу университета в Кызылорде

Этот момент попал на видео.

Разошедшийся в Кызылординской области ветер снес кровлю здания университета "Болашак", сообщает zakon.kz.

Этот момент запечатлели очевидцы на видео, и оно мгновенно разошлось по соцсетям.

В пресс-службе комитета по ЧС Кызылординской области сообщили, что стихия повредила 300 квадратных метров кровли здания.

24 марта 2020 года в 12:00 из-за сильного ветра обрушилась крыша бывшего здания университета Болашак. Пострадавших и жертв нет. На место происшествия прибыли 12 человек, 2 единицы техники ДЧС, 1 единица техники и 3 человека управления по мобилизационной подготовки, - говорится в сообщении ведомства.

Университет "Болашак" в Кызылорде расположен на проспекте Абая 31.

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