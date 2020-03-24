Даурен Абаев рассказал, когда жилые комплексы в столице будут помещены на карантин

Если эпидемиологическая цепочка приведет к жилому дому, то такие меры будут рассмотрены - Абаев

При каких обстоятельствах жилые комплексы в Нур-Султане будут закрыты на карантин, по аналогии с тем, что происходит в Алматы, рассказал сегодня на брифинге в Службе центральных коммуникаций, министр информации и общественного развития Даурен Абаев, передает корреспондент zakon.kz.

Почему в Нур-Султане не закрываются на карантин жилые дома, по аналогии с Алматы? - зачитал он вопрос журналиста

Инфицированные люди коронавирусной инфекцией на территории столицы были доставлены в стационар с бортов самолетов вместе с контактными людьми. Если эпидемиологическая цепочка приведет к жилому дому, то такие меры будут рассмотрены, - ответил Абаев.

Татьяна Ковалева, Нур-Султан

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