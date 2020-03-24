В Алматы МСБ приостановлено начисление платы за аренду коммунальной собственности

Абаев рассказал, как будет поддерживаться малый и средний бизнес в условиях кризиса.

Как будет оказываться материальная помощь нуждающимся казахстанцам и какие приняты меры для поддержки малого и среднего бизнеса рассказал на брифинге министр информации и общественного развития Республики Казахстан Даурен Абаев, сообщает zakon.kz.

Как отметил министр, в социальной сфере разработан особый порядок предоставления продуктового набора. Им будут обеспечены дети от 16 до 18 лет из числа получателей АСП, взрослые члены семьи из числа получателей АСП и инвалиды первой группы всех возрастов, проживающих в зоне карантина. Всего данной мерой будут охвачено более полумиллиона граждан.

В Алматы субъектам малого и среднего бизнеса уже приостановили начисление платы за аренду коммунальной собственности. Для южной столицы, крупнейшего делового центра страны, такая оперативность акимата, думаю, станет хороший новостью, – сказал Даурен Абаев.

Так же ему был задан вопрос о том, означает ли отсрочка налоговых отчислений для бизнеса то, что через 3 месяца надо будет заплатить за весь период?

Это одна из мер поддержки бизнеса. Она рассчитана из того, что срок чрезвычайного положения истекает 16 апреля. Сама же отсрочка предоставляется на 3 месяца. Это позволит предпринимателям восстановить свою деятельность, при этом в настоящее время прорабатываются дополнительные меры поддержки, – сказал Даурен Абаев.

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