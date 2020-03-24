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В ЖК Нур-Султана офис закрыт на карантин

Сам ЖК опасности не представляет.

Фото : 2ГИС24 марта 2020, 19:54

Офис, расположенный в ЖК Dream City на улице Мангилик ел, закрыт на карантин, сообщает zakon.kz.

Появившаяся информация о том, что карантин введен в самом ЖК не соответствует действительности, - говорится в сообщении Coronavirus2020.kz.

Помещение продезинфицировали. У сотрудников офиса взяты анализы, они отправлены на домашний карантин на две недели. Необходимость в дезинфекции была вызвана тем, что у одного из сотрудников подтвердился диагноз коронавирус.

Сотрудник был ранее изолирован, так как относился к числу близких контактов ранее выявленного случая и сейчас находится в стационаре. Сам ЖК на карантин не закрыт, закрыт только офис. Опасности другим не представляет.

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