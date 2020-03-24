24 тыс. подъездов Алматы охватят санитарной обработкой

Влажная санитарная уборка ручек, поручней и подъезда в целом будут также проводиться силами КСК.

Акимат Алматы усилил работы по дезинфекции подъездов и дворов, сообщает zakon.kz.

С начала объявления режима карантина работы по дезинфекции, согласно законодательству, проводились КСК и управляющими компаниями. В связи с масштабами распространения коронавирусной инфекции, а также учитывая обращения горожан, с 25 марта данную работу будет проводить городской акимат.

Такое решение принято Оперативным штабом по обеспечению чрезвычайного положения. Теперь свыше 4 тыс. дворов и порядка 24 тыс. подъездов города будут охвачены санитарной обработкой. Работы будут выполняться специализированными компаниями два раза в неделю согласно графику обработки. Стоит отметить, что за один день весь город охватить санобработкой невозможно, поэтому территория разделена на три части.

Вместе с тем, текущая влажная санитарная уборка ручек, поручней и подъезда в целом будут также проводиться силами КСК.

По вопросам можно обращаться в общественную приемную Open Almaty по номеру 1308. Официальная информация доступна на сайте и официальных страницах акимата города Алматы в социальных сетях. Дополнительная информация оперативно размещается на Telegram-канале Stopcov Almaty и в приложении Darmen.

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