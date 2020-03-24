Свыше 60 тысяч тонн продовольственных запасов имеется в Жамбылской области

В регионе действуют 218 овощехранилищ емкостью 313,2 тысячи тонн, в том числе 160 овощехранилищ оснащены холодильниками.

Ситуация с ценами на продовольственном рынке Жамбылской области стабильная, объем имеющегося на складах 63 тысяч тонн продовольствия позволяет удовлетворить ежемесячную потребность региона на 137,5%, сообщает zakon.kz.

Хранящегося на складах мяса и молочных изделий достаточно на 39 дней, овощей – на 33 дня, риса и гречки – на 25 дней, муки – на 78 дней, макарон – на 28 дней, сахара – на 50 дней, растительного масла – на 38 дней, запасов других товаров достаточно для того, чтобы закрыть потребности области более чем на один месяц.

Потенциала региона достаточно для регулярного обновления собственных запасов. К примеру, наблюдается переизбыток объема производимого ежедневно мяса (говядина – 173%, баранина – 182%, курица – 122), молока, хлеба.

Вместе с тем, наблюдается незначительный рост цен на картофель, капусту и сахар, связанный с межсезоньем

Местные производства удовлетворяют внутренние потребности региона по муке – на 71%, макаронам – на 68%, яйцу – на 84%.

В случае повышения спроса есть возможность увеличить объемы производства за счет трех новых птицефабрик и трех макаронных фабрик.

В регионе действуют 218 овощехранилищ емкостью 313,2 тысячи тонн, в том числе 160 овощехранилищ оснащены холодильниками.

Наряду с этим, по результатам проведенного мониторинга ежемесячной потребности населения области, а также имеющегося на складах стабилизационного фонда продовольственного запаса, выявлена необходимость в приобретении дополнительно 1069 тонн продовольственных товаров: 319 тонн растительного масла, 67 тонн макаронных изделий, 32 тонн соли, 115 тонн гречки, 106 тонн риса, 430 тонн мяса курицы. На эти цели необходимо 220 миллионов тенге.

В районах области действуют возглавляемые заместителями акима области мобильные группы по мониторингу цен в торговых точках и имеющегося на местных складах продовольствия. Объезд пяти районов области показал, что ситуация на рынке продовольствия стабильная, наблюдается лишь некоторый рост на определенные виды продуктов. Выяснены причины повышения, приняты профилактические меры по предупреждению подобных случаев.

Продолжается профилактическая работа с торговыми точками по недопущению распространения коронавирусной инфекции.

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