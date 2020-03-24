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Путин приехал в больницу к пациентам с подозрением на коронавирус

Российский лидер поблагодарил главврача больницы за организацию работы.

Фото : kremlin.ru24 марта 2020, 20:27

Президент РФ Владимир Путин прибыл в больницу в московский поселок Коммунарка, где находятся пациенты с подозрением на коронавирус, сообщает zakon.kz со ссылкой на ТАСС.

Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Песков.

Путин предпринял все необходимые предосторожности, посещая больницу. На кадрах видно, как он переодевается в специальный защитный противовирусный костюм желтого цвета и одевает специальную маску, закрывающую все лицо.

Российский лидер поблагодарил главврача больницы в Коммунарке Дениса Проценко за организацию работы.

Они трудятся, все на боевых постах, все работает как часики, как слаженный механизм, — отметил президент РФ.

Перед этим Путин провел совещание по вопросам борьбы с новым коронавирусом.


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