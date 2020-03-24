Токаев провел телефонный разговор с Си Цзиньпином

Китай и Казахстан могут нарастить сотрудничество во всех сферах - Токаев

Сегодня, 24 марта, Президент Касым-Жомарт Токаев переговорил по телефону с Председателем КНР Си Цзиньпином, сообщает zakon.kz со ссылкой на Акорду.

Глава государства дал высокую оценку решительным, организованным действиям китайского руководства по предотвращению распространения пандемии коронавируса.

Весь мир убедился в огромном потенциале китайской медицины и высоком профессионализме китайских медицинских работников. В целом, Китай под Вашим руководством продемонстрировал большой потенциал централизованной управленческой системы и ее способность эффективно разрешать кризисные ситуации, – отметил Президент.

Касым-Жомарт Токаев заявил, что Казахстан намерен и далее следовать курсу укрепления стратегического партнерства. По его мнению, в этом контексте большое значение имеет подписанная в сентябре прошлого года в Пекине Декларация о долговременном и всестороннем стратегическом партнерстве между Казахстаном и Китаем.

Убежден в том, что именно такое сотрудничество между нашими соседними странами соответствуют исконным интересам народов Казахстана и Китая. Мы должны и далее прилагать усилия к тому, чтобы создавать взаимовыгодные, взаимоприемлемые проекты в экономической и гуманитарной областях, – считает Касым-Жомарт Токаев.

Президент выразил удовлетворение плодотворным сотрудничеством двух стран в ООН, Шанхайской организации сотрудничества и в рамках СВМДА, а также отметил особое значение взаимодействия по дальнейшей реализации концепции Великого Шелкового пути в рамках мегапроекта "Один пояс – один путь".

Си Цзиньпин, в свою очередь, заявил, что распространение коронавируса стало невиданным испытанием для всех стран. Китай внес серьезный вклад в мировую борьбу против пандемии. Но окончательная победа, считает китайский руководитель, еще не достигнута, предстоит принять дополнительные усилия, чтобы полностью устранить риск вторичной вспышки эпидемии. Председатель Си Цзиньпин поблагодарил народ Казахстана и его руководство за конкретную поддержку Китая в борьбе против коронавируса: "Вы в полной мере продемонстрировали верность пословицы "друг познается в беде". Со своей стороны, Китай готов предоставить гуманитарную помощь Казахстану медицинскими изделиями".

Глава китайского государства дал высокую оценку лидерским качествам Президента Казахстана в чрезвычайной ситуации и назвал принятые им меры решительными и своевременными.

По словам Си Цзиньпина, пандемия не признает национальных границ, быстрыми темпами распространяется по всему миру, поэтому особую актуальность приобретает концепция "Человечества с единой исторической судьбой". В соответствии с этой концепцией все государства должны объединять свои усилия на благо процветания всего международного сообщества.

Эпидемии приходят и уходят, а дружба и сотрудничество являются вечными ценностями, – подчеркнул Председатель КНР.

По его мнению, Китай и Казахстан могут нарастить сотрудничество во всех сферах, прежде всего, в таких важных областях, как финансы, индустриальные и цифровые технологии.

В заключение переговоров Си Цзиньпин попросил передать привет и наилучшие пожелания Елбасы Нурсултану Назарбаеву.

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