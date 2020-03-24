В Казахстане нет необходимости проводить массовое тестирование на коронавирус – Биртанов

Сидите дома и если хорошо себя чувствуете – вам тест не нужен.

Глава Минздрава Казахстана ответил, где в Казахстане, можно пройти тест на коронавирусную инфекцию, сообщает zakon.kz.

Интервью Елжан Биртанов дал официальному представителю Минздрава РК Диасу Ахметшарипу на официальном сайте Министерства здравоохранения РК в Facebook.

Первым делом, министр развеял опасения, что тест можно сдать только в Алматы и Нур-Султане.

Есть два вида тестов. Первый - официальный тест, рекомендованный ВОЗ и Минздравом различных стран. Особенно, который уже использовался в Китае, Корее. Так называемый ПЦР-тест, который определяет ДНК-вируса. У нас он есть, мы импортируем его и давно используем. Он используется в специальных лабораториях, таких по Казахстану у нас 20. В каждом областном центре, - сказал Елжан Биртанов.

На сегодняшний день использовано около 15 тыс. этих тестов – проверяют всех подозрительных больных с начала карантина. Есть еще около 60 тыс. тестов и еще 250 тыс. Казахстан закупает. Это позволит охватит диагностикой всех подозреваемых.

Стоит отметить, что оборудование используется только для тестирования контактных людей, тех кто прибыл из стран, охваченных эпидемией и у людей с опасными симптомами.

Это сложная процедура – бригада должна выехать на дом к пациенту, в специальных условиях собирает тесты – мазок из зева или кровь из вены. Затем привозится в лаборатории, имеющие определенный класс безопасности, затем на специальных машинах проводится тестирование, которое занимает около шести часов.

Совокупная мощность казахстанских лабораторий – 4 тыс. тестов в сутки.

Всем казахстанцам их использовать не надо – они предназначены лишь для эпидемиологических показателей.

Появились и экспресс-тесты. Но они, к сожалению, не настолько достоверны, как ПЦР и их не рекомендуется использовать для диагностики. Он намного дешевле и в данный момент мы с помощью спонсоров закупили 260 тыс. тестов и с их помощью планируется провести масштабное тестирование среди тех, кто подвержен риску заражения. В основном это люди, находящиеся в больнице с подозрением на коронавирусную инфекцию. С пневмонией, с ОРВИ, с температурой. А также люди с ослабленным иммунитетом, пожилые, с хроническими заболеваниями легких. То есть люди, состоящие на диспансерном учете. Так как вероятность того, что они заболеют – выше. А также сотрудники медицинских и гражданских служб, которые часто контактируют с зараженными, - уточнил министр.

Широкое тестирование начнется к концу этой недели. Список и график работы уже готовы. Первыми проверят Нур-Султан и Алматы.

"Но необходимости проводит массовое тестирование в Казахстане - нет. Сидите дома и если хорошо себя чувствуете – вам тест не нужен. Здесь главное профилактика, - резюмировал Елжан Биртанов.

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