В мире уже более 400 тысяч зараженных коронавирусом

На первом месте по числу жертв остается Италия.

Более 400 тысяч человек заражены коронавирусом в мире. Об этом свидетельствуют данные университета Джона Хопкинса, сообщает zakon.kz со ссылкой на Lenta.ru.

Уже 400 тыс. человек по всему миру заразились COVID-19, более 100 тыс. из них выздоровели, 17,5 тыс. — умерли. На первом месте по числу жертв остается Италия.

Всего топ-5 по количеству пациентов составляют Китай, Италия, США, Испания и Германия. Жертвами коронавирусной инфекции стали 17,5 тысячи человек.

Минувшим вечером итальянские власти объявили, что в стране из-за коронавирусной инфекции погиб 601 человек. Предыдущие два дня унесли жизни сперва 793, а затем еще 651 человека. Общее число жертв в стране достигло 6077, всего зарегистрировано 63 927 случаев заражения, 7432 человека вылечились от инфекции. В серьезном или критическом состоянии в больницах находятся около 3000 пациентов.

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