Глава НОК Казахстана прокомментировал перенос Олимпиады

В ближайшее время НОК Казахстана совместно с национальными федерациями обсудят дальнейшие планы сборных команд по летним олимпийским видам спорта на 2020 год с учетом переноса Олимпийских игр.

Глава Национального Олимпийского комитета Казахстана Тимур Кулибаев поблагодарил Международный Олимпийский комитет и правительство Японии за проделанную работу по организации Олимпиады, сообщает zakon.kz со ссылкой на Olympic.kz.

Он уверен, что решение о переносе Олимпийских игр - это, в первую очередь, решение в пользу спортсменов.

Мы всегда говорили, что здоровье наших атлетов является приоритетом для нас, поэтому мы поддерживаем перенос Олимпийских игр и уверены, что Игры 2021 года обеспечат безопасность и равные условия для всех атлетов. Постоянно меняющаяся ситуация с распространением COVID-19 уже нанесла существенный урон всем сферам жизнедеятельности, в том числе и мировому спорту. Но радует, что атлеты находят возможность продолжать свои тренировки в домашних условиях и призывают к этому своих болельщиков. НОК Казахстана продолжит тесное сотрудничество с Международным Олимпийским комитетом, Оргкомитетом Олимпийских игр и международными федерациями, представляя интересы команды Казахстана", - заявил президент НОК Казахстана.

Сейчас казахстанские спортсмены находятся у себя дома, соблюдая рекомендации государственных органов.

В ближайшее время НОК Казахстана совместно с национальными федерациями обсудят дальнейшие планы сборных команд по летним олимпийским видам спорта на 2020 год с учетом переноса Олимпийских игр.

Ранее Международный олимпийский комитет согласился отложить проведение Олимпийских игр–2020 в Токио из-за вспышки коронавируса.

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