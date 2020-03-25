Трамп: Надо снять санитарные ограничения, чтобы избежать новых жертв коронавируса

Также он обратил внимание, что тысячи и тысячи людей в год умирают от гриппа, однако из-за этого не принимаются решения останавливать экономику страны.

Президент США Дональд Трамп во вторник заявил, что хотел бы снятия ограничений на связь Соединенных Штатов с внешним миром, введенных для борьбы со вспышкой коронавируса COVID-19, к 12 апреля, сообщает zakon.kz.

Об этом он заявил в эфире телеканала Fox News.

Я уже говорил о том, что лечение не должно быть хуже самой проблемы, - отметил он. - С моей точки зрения, многие люди умрут, если мы допустим сохранение нынешней ситуации". "Мы должны перевести страну на рабочий режим, - подчеркнул Трамп.

Также он обратил внимание, что тысячи и тысячи людей в год умирают от гриппа, однако из-за этого не принимаются решения останавливать экономику страны.

Напомним, в настоящее время США находятся на третьем месте в мире по уровню заболеваемости новой пневмонией — там заразилось уже более 46 тысяч человек, свыше 600 при этом погибло.

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