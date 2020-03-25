Глава Минздрава Украины уходит в отставку из-за неспособности победить коронавирус

Об этом заявил депутат Верховной рады Украины Алексей Гончаренко.

Депутат Верховной рады Украины от партии экс-президента Петра Порошенко "Европейская солидарность" Алексей Гончаренко заявил, что министр здравоохранения Илья Емец уходит в отставку, сообщает zakon.kz со ссылкой на РИА Новости.

Министр здравоохранения Емец уходит в отставку, - написал Гончаренко в Telegram.

Позже депутат со ссылкой на источник в Минздраве и фракции "Слуга народа" сообщил, что Емец не смог наладить работу министерства и "не может подготовить реальный план противодействию коронавирусу".

Поэтому, было принято решение об отставке. Сейчас идут финальные согласования, - добавил Гончаренко.

При этом пресс-секретарь Минздрава Артем Дехтяренко сообщил, что Минздрав продолжает работать в усиленном режиме и ничего не меняется.

Министерство и министр отвечают только за свои действия. Мы продолжаем работать в усиленном режиме 24/7, как и делали это ранее, ничего не меняется, - цитирует Дехтяренко агентство "РБК-Украина".

Верховная рада Украины 4 марта утвердила новый состав кабмина, предложенный премьером Денисом Шмыгалем. Главой Минздрава назначили известного кардиохирурга Емеца, который в 2010-2011 годах уже возглавлял это ведомство.

Согласно последним данным, на Украине лабораторно подтверждены 73 случая инфицирования коронавирусом COVID-19, три из которых с летальным исходом, один пациент выздоровел.

Вся важная информация о коронавирусе в Казахстане публикуется в telegram канале «zakon.kz». Подписывайтесь!