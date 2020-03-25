Нарколабораторию нашли в доме российского епископа

Патриарх Кирилл отстранил епископа от управления Череповецкой епархией и отправил его на поселение в Павло-Обнорский монастырь.

Нарколаборатория обнаружена в квартире епископа Череповецкого и Белозерского Флавиана, сообщает zakon.kz со ссылкой на передает Lenta.ru.

При осмотре жилья в Санкт-Петербурге, где был прописан священнослужитель, сотрудники УФСБ помимо лаборатории также обнаружили готовую продукцию.

На рабочем месте Флавиана сотрудники управления по борьбе с экономическими преступлениями управления МВД Санкт-Петербурга также провели обыск в рамках уголовного дела о мошенничестве в особо крупных размерах.

Тем временем Флавиан сообщения об обысках опровергает. Адвокаты епископа заявили газете "Наша Вологда", что эта информация "не соответствует действительности и порочит его честь и достоинство".

Тем не менее, Патриарх Кирилл отстранил епископа от управления Череповецкой епархией и отправил его на поселение в Павло-Обнорский монастырь.

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