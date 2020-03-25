Тест на коронавирус, дающий результат за пять минут разработали в Сингапуре

Его разработчики ожидают, что лицензия на массовое использование теста Cepat будет получена в течение месяца.

Ученые Сингапура создали экспресс-тест на коронавирус, который позволяет получить результат в течение пяти минут, сообщает zakon.kz со ссылкой на ТАСС.

Разработку вели сотрудники Агентства по науке, технологиям и исследованиям, пишет в среду газета The Straits Times.

Мы ожидаем, что лицензия на массовое использование теста Cepat будет получена в течение месяца, - сказала руководитель лаборатории при этом ведомстве профессор Джеки Ин.

По ее словам, клинические испытания уже полностью завершены в одной из государственных больниц страны, и показали высокую точность исследований.

После того как будет получено разрешение на их использование, тесты поступят не только в обычные больницы, но и практически во все поликлиники, - отметила она.

Профессор также рассказала, что сейчас в большинстве случаев применяется метод ПЦР (полимеразная цепная реакция) с обратной транскрипцией, позволяющий обнаружить вирус в биологическом материале человека.

Под воздействием ферментов, изменения температур, в результате амплификации происходит увеличение ДНК. Сейчас требуется около трех часов для проведения анализов, в основном время уходит на изменение температур. Новый же метод позволяет копировать участки ДНК без температурного воздействия, - рассказала руководитель проекта.

Как отметили в Минздраве Сингапура, с конца января по 20 марта в стране было проведено около 38 тыс. анализов на коронавирус, были обследованы примерно 25 тыс. человек. Местные лаборатории на данный момент могут обрабатывать до двух тысяч подобных тестов в сутки. Число инфицированных коронавирусом в республике составляет 558, за все время выздоровели более 150 пациентов, при этом двое умерли.

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