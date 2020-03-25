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В каком состоянии заразившийся коронавирусом в Жамбылской области

Заболевший работал водителем.

Фото : inform.kz25 марта 2020, 11:05

Озвучена информация о состоянии больного коронавирусной инфекцией в Жамбылской области, сообщает zakon.kz.

Находится в больнице, получает лечение, - сказал руководитель управления здравоохранения Жамбылской области Марат Жуманкулов

Заболевший работал водителем. 23 марта прибыл из Кыргызстана. Круг контактных лиц определен.

24 марта он был изолирован в карантинный стационар на сутки с проведением лабораторного обследования. При поступлении в карантинный стационар состояние удовлетворительное. Жалоб не предъявлял. По результатам положительного лабораторного исследования был транспортирован на лечение в инфекционный стационар. Выставлен клинический диагноз -коронавирусная инфекция, бессимптомное носительство. Состояние больного на данный момент удовлетворительное, проводятся все необходимые противоэпидемические мероприятия. Круг контактных лиц определен. Проведена работа по изоляции контактных лиц. В очагах по месту жительства и пребывания проведена дезинфекционная обработка, - сказал директор департамента контроля качества и безопасности товаров и услуг Жамбылской области Берик Жаркынбеков.

По состоянию на 7 утра 25 марта в Жамбылской области, согласно мониторингу находится 4 граждан из стран категории 1А. Они изолированы в карантинный стационар. Из стран 1Б - 67 прибывших, взяты на домашний карантин.

24 марта стало известно, что коронавирус подтвержден в Жамбылской области. Заболевшим оказался гражданин 1979 года рождения. Он прибыл из Кыргызстана. Госпитализирован в стационар.

По последним данным число заболевших коронавирусом в Казахстане выросло до 79.

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