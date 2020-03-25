Как будет распределяться помощь Общественного фонда "Birgemiz"

Определены 10 основных принципов Общественного фонда "Birgemiz".

На заседании попечительского совета Общественного фонда "Birgemiz", учрежденного по инициативе Нурсултана Назарбаева, протоколом №3 от 23 марта 2020 года утверждены 10 основных принципов, которыми будут руководствоваться при организации поддержки нуждающихся в условиях борьбы с коронавирусом, сообщает zakon.kz.

10 основных принципов:



1. Добровольность пожертвований и взносов. Все пожертвования осуществляются представителями бизнеса исключительно на добровольной основе из личных средств. Отчисления от бюджетных организаций, а также из фонда заработной платы не принимаются.

2. Адресность. Прямая персональная поддержка будет оказана социально-уязвимым слоям населения (в силу возраста в большей степени подверженным риску заражения COVID-19, малоимущим казахстанцам, пострадавшим от коронавируса и испытывающим социально-экономические трудности). Категории уточняются. Помощь будет оказываться жителям крупных городов страны, где риск заражения выше.



3. Беспристрастность оказания помощи. Для исключения субъективных суждений и споров при определении списка получателей помощи Фонд будет опираться на требования законодательства и официальные данные государственных органов (министерств и акиматов).

4. Безналичная и бесконтактная помощь. Все выплаты, транзакции, расчеты будут осуществляться только в безналичной форме, что обеспечит транспарентность и открытость расходования средств.

5. Ограниченность деятельности Фонда по срокам. Деятельность Фонда будет ограничена сроками действия чрезвычайной ситуации в стране в связи с распространением инфекции.



6. Целевое расходование средств Фонда. Административные, организационные расходы будут покрыты за счет безвозмездной помощи партии "Nur Otan".





7. Экономичность и эффективность. Товары для наполнения социальных и гигиенических пакетов будут приобретены с условием оптимального соотношения качества и стоимости товара на конкурентной основе.



8. Поддержка казахстанских производителей. Закуп товаров для формирования социальных пакетов будет осуществляться только у казахстанских производителей, за исключением не производящихся в Казахстане товаров.



9. Четкое разграничение средств Фонда и госбюджета. Помощь будет оказываться в виде натуральных социальных пакетов (продуктовая корзина), средств защиты (антисептики, маски, перчатки), безналичных выплат. Финансирование потребностей, которые покрываются из государственного бюджета, исключается.





10. Открытая, прозрачная деятельность Фонда. Открытость и прозрачность деятельности Фонда будет обеспечена через широкое информационное освещение с ежедневным брифингом ответственного лица от Правления Фонда, создание специального сайта для регулярного размещения отчетов о поступлениях и оказываемой помощи.



В Общественном фонде также отметили, что контроль за соответствием деятельности организации его уставным целям будет осуществлять Попечительский совет, в состав которого вошли известные общественные и государственные деятели, представители гражданского общества и молодежи.

Расходование финансовых средств будет контролировать Ревизионная комиссия.

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