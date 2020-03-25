Предварительные анализы показали положительный результат на коронавирусную инфекцию.

Анализы жителя Жамбылской области направлены в Алматы на дополнительное исследование на коронавирус, сообщает zakon.kz.

Пациент 1991 года рождения является жителем одного из сел Шуского района. 23 марта на личном автотранспорте прибыл в Жамбылскую область из Кыргызской Республики. По прибытию он был изолирован в карантинный стационар с проведением лабораторного обследования. Предварительные анализы показали положительный результат на коронавирусную инфекцию.

Для достоверности заборы биоматериалов направлены в Алматы для дополнительного исследования. Окончательные результаты будут доведены до общественности после получения итогов лабораторного исследования.

Состояние пациента удовлетворительное, самочувствие хорошее, симптомов коронавирусной инфекции не наблюдается.

Кроме того, установлены 13 человек, которые находились с ним в близком контакте. Все они изолированы в карантинный стационар, их состояние также удовлетворительное. Взяты анализы на исследование.

В очагах по месту жительства и пребывания проведена дезинфекционная обработка.

В социальных сетях и мессенджерах распространяется информация о жительнице Рыскуловского района. Данное сообщение не соответствует действительности.





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