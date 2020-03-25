Германия на 10 марта входила во вторую категорию .

Руководитель Департамента контроля качества товаров и услуг Алматы Айзат Молдагасимова рассказала о своем состоянии, сообщает zakon.kz.

Я была помещена под домашний карантин с момента установления. 13 марта где-то в обед было установлено, что с первым заболевшим мы прилетели одним рейсом. Я была потенциальной контактной, с 10 марта по 24 марта я была на домашнем карантине, - сказала она.

В связи со снятием домашнего карантина. Сегодня Айзат Молдагасимова может выйти на работу.

Она дважды сдавала тесты, которые были отрицательные.

Также Айзат Молдагасимова ответила на необоснованные обвинения. В части того, что я пребывала в Германии, должна была быть изолирована.

Это на самом деле не достоверная информация. По части того, что на 10 марта действовала совершенно другое постановление, от 9 марта в рамках которого Германия была отведена во 2 категорию и подлежала только обзвону, - сказала она.

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