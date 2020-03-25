"Астана Опера" вносит вклад в борьбу с коронавирусом: театр приступил к изготовлению масок

Руководством было принято решение первую партию передать Национальному центру детской реабилитации корпоративного фонда UMC.

"Астана Опера" вносит вклад в борьбу с коронавирусом: театр приступил к изготовлению многоразовых масок. Руководством было принято решение первую партию передать Национальному центру детской реабилитации корпоративного фонда UMC, в котором каждые 25 дней лечатся по 300 -313 детей с 230 родителями, сообщает zakon.kz.





Напомним, что такая мера защиты поможет сдерживать мокроту при кашле и чихании, здорового же человека защищает от различных видов вирусов.

Мастерицы швейного, костюмерного и бутафорского цехов "Астана Опера" в связи с переходом на дистанционный режим работы изготавливают маски дома на собственных швейных машинках. Материалы были доставлены каждой из них из театрального склада. Мы использовали хлопок белого цвета, марлю, а также администрацией были закуплены резинки шириной 7 сантиметров. Размер маски составляет 20 х 19 сантиметров, она состоит из одного слоя хлопка и шести слоев марли. Не обошлось и без ручной работы – это закладывание складок и утюжение. Несмотря на то, что часть масок уже была передана в медицинские центры, впереди нас ждет масштабная работа - обработать две тысячи метров ткани, - отметила старший технолог по костюмам "Астана Опера" Жанар Моминова.





Таким образом, до 5 апреля планируется произвести еще 2000 масок. Кроме того, более 200 уже изготовленных масок были розданы сотрудникам, которые продолжают работу в театре, а это специалисты IT отдела, осуществляющие прямые трансляции спектаклей, а также сотрудники службы охраны и оперативного штаба театра.

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