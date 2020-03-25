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Жители Тараза проводят дезинфекцию своих дворов

Подобные санитарные работы планируют проводить несколько раз в неделю.

Фото : УВП Жамбылской области25 марта 2020, 12:55

В Таразе в связи с пандемией коронавируса многодетные и малообеспеченные семьи решили обезопасить себя и своих близких. Они обратились с инициативой провести акцию по дезинфекции общежитий, где они проживают. Всего здесь около 180 квартир, сообщает zakon.kz.

На их просьбу откликнулись в городском акимате. Многодетным матерям бесплатно раздали перчатки, маски и дезинфицирующие средства, а представители общественного объединения "Ақжүніс" раздали многодетным и малообеспеченным семьям свыше тысячи медицинских масок. Женщины с особой тщательностью обработали все подъезды, двери, поручни и детскую площадку.

Следует отметить, что подобная акция не будет носить разовый характер. Подобные санитарные работы планируют проводить несколько раз в неделю. Они призывают всех жителей областного центра принять их эстафету и обезопасить свои квартиры и дома.

Отметим, что дезинфекция силами четырех подрядных компаний проводится в местах массового пребывания людей. Дважды в день проводится обработка общегородского транспорта и остановок. На рынках "Ауыл береке", центральном рынке и "Кайкармет" тоже проводятся дезинфекционные работы.


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